Donadoni | Scudetto? Inter più attrezzata ma mi aspettavo che il Milan tenesse viva la lotta

Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan, ha parlato in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' della corsa allo scudetto. Ha detto che l'Inter appare più attrezzata per vincere il campionato, ma si aspettava che il Milan mantenesse vivo il duello. Donadoni ha commentato anche le differenze tra le due squadre e la loro situazione attuale in classifica.

Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan degli anni Ottanta e Novanta, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. L'ex centrocampista rossonero ha voluto analizzare il finale di stagione dei rossonero, soffermandosi in modo particolare sulle partite perse contro Lazio, Udinese e Sassuolo. Ma non è tutto. Donadoni ha voluto parlare anche della possibilità legata alla NON qualificazione in Champions League. Secondo l'ex rossonero avere dei timori è più che lecito ma, sempre secondo il suo pensiero, i rossoneri sono più avvantaggiati rispetto alle altre rivali. Ecco, di seguito, le sue parole in merito.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Donadoni: “Scudetto? Inter più attrezzata, ma mi aspettavo che il Milan tenesse viva la lotta” VOGLIONO FAR VINCERE LO SCUDETTO ALL’INTER PER INTER-ROMA SCELTO UN ARBITRO MILANESE Notizie correlate Milan, Pellegatti preoccupato: “Patisco 21° scudetto dell’Inter, ma il futuro mi fa ancora più paura”La 33ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 ha emesso un verdetto inequivocabile: con altri 4 punti, l'Inter di Christian Chivu diventerà... Zoff sulla lotta scudetto: “La rimonta del Milan mi sembra difficile, ma nel calcio tutto è possibile”Dino Zoff, ex allenatore dei biancocelesti si è espresso alla vigilia di Lazio-Milan, match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Donadoni: Il Milan è in linea con le aspettative, deve arrivare in Champions; Super volata Champions; Inter che gran... testa; Donadoni: Milan, ora deve venire fuori il carattere. Allegri? In campo vanno i giocatori…. Donadoni deluso dal Milan: Dopo la vittoria nel derby mi aspettavo che il Milan avrebbe tenuta viva un po' di più la corsa per il titoloRoberto Donadoni, ex giocatore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così la stagione del Milan di Max Allegri: Per lo scudetto c'era poco da ... milannews.it Donadoni: Milan, ora tira fuori il carattere. Con qualche innesto puoi avvicinarti all'InterL'ex centrocampista sul momento dei rossoneri: Non centrare la Champions renderebbe la stagione negativa. Allegri ha migliorato la squadra, ma in campo ci vanno i giocatori. Gli attaccanti sono forti ... msn.com Corsa Champions, Donadoni avverte il Milan: "Non può più sbagliare né pensare di amministrare" x.com Alla Gazzetta: "I gio­ca­tori devono avere que­sta volontà e que­sto desi­de­rio di cen­trare l’obiet­tivo. #Leao È capace di cose egre­gie, ma gli difetta la con­ti­nuità di ren­di­mento" I dettagli: https://www.ilnapolista.it/2026/05/donadoni-il-valore-di-allegri-e-riconosciuto - facebook.com facebook