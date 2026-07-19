Ryan Fox ha vinto il The Open Championship, quarto Major stagionale, sul campo di Royal Birkdale. Il golfista neozelandese ha completato il terzo giro in 62 colpi, risalendo di cinquanta posizioni. La vittoria è arrivata dopo una rimonta decisiva, mentre il favorito Burns ha ceduto nelle fasi finali del torneo e non è riuscito a difendere il titolo. La Claret Jug finisce in Nuova Zelanda.

Ryan Fox ha vinto il The Open Championship, quarto e ultimo Major della stagione di golf. Il neozelandese si era reso protagonista di una portentosa rimonta in occasione del terzo giro sul campo di Royal Birkdale, prestigioso circolo di Southport (Gran Bretagna), chiudendo in appena 62 colpi e scalando ben cinquanta posizioni. Oggi il 39enne nativo di Auckland ha scalato l’ultimo gradino, riuscendo a firmare un quarto giro di notevole solidità (due sotto al par) e trionfando con uno score di -10 tra le dune e il vento di uno dei posti più iconici al mondo per questa disciplina. L’oceanico non era mai andato oltre una 16ma piazza nei quattro... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ryan Fox vince l’Open Championship! La Claret Jug va in Nuova Zelanda, Burns crolla sul più bello

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Ryan Fox Wins Open Championship with Dramatic Birdie!

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