Sam Burns ha preso la testa dell’Open Championship, ultimo Major della stagione, che si sta giocando a Royal Birkdale. Ryan Fox ha fatto una rimonta significativa, salendo in seconda posizione. Nel frattempo, il golfista italiano ha scivolato in una posizione più arretrata. La competizione prosegue con Burns in vantaggio e Fox in corsa per la vittoria. La gara si svolge nel circolo di Southport, nel Regno Unito.

Sam Burns si è issato al comando dell’Open Championship, ultimo Major della stagione in corso di svolgimento a Royal Birkdale, prestigioso circolo di Southport (Gran Bretagna). Tra il vento e le dune di uno dei campi più iconici del panorama golfistico mondiale, il quasi 30enne statunitense (spegnerà le candeline tra cinque giorni) si è reso protagonista di un solido terzo giro, chiuso in 65 colpi (cinque sotto al par), che gli ha permesso di scalare quattro posizioni e di portarsi in vetta alla classifica con -10. Il due volte vincitore del Valspar Championship non ha mai festeggiato nei quattro tornei più importanti del calendario... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sam Burns in testa all’Open Championship, scalata vorticosa di Ryan Fox. Molinari scivola

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