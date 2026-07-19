Durante il Gran Premio del Belgio, l’incidente tra due piloti Mercedes è stato valutato come responsabilità di uno dei ferraristi. L’incidente ha causato l’interruzione della gara dopo poche curve. Dopo la corsa, il pilota britannico ha commentato di aver chiesto lo stesso trattamento degli avversari, sottolineando di essere stato più lento di una vettura di Formula 2 in alcune fasi. Questo evento si aggiunge a una serie di gare sfortunate per l’altro pilota Mercedes, che aveva recuperato punti nelle ultime competizioni.

Per George Russell un altro GP sfortunato. L'inglese della Mercedes, che nelle ultime tre gare era riuscito a recuperare molti punti in classifica a Kimi Antonelli, il GP del Belgio si è chiuso dopo poche curve per un incidente con Lewis Hamilton che la direzione gara ha giudicato ascrivibile come responsabilità al ferrarista. Per George, finito nella ghiaia, un esito disastroso anche perché contemporaneamente Antonelli ha vinto la gara e questo significa ritrovarsi a 50 punti dall'italiano. Una mazzata. Ma quello che comincia a prevalere è il senso di frustrazione, anche nei confronti del team. Dopo la gara, infatti, George ha rilasciato a Sky parole che faranno sicuramente discutere: "Voglio soltanto che la mia macchina sia la stessa (di Antonelli, ndr), non chiedo nulla di meglio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Russell e il calo di potenza Mercedes: "Chiedo lo stesso trattamento. Ero più lento di una F2"

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