Perché Hamilton è stato penalizzato a Spa nonostante Russell lo abbia scagionato | Ero più lento di una F2

Hamilton è stato penalizzato a Spa per un contatto al primo giro, nonostante Russell abbia dichiarato che il suo passo era simile a quello di una vettura di Formula 2 e che non si trattò di un incidente di gara. La decisione ufficiale ha comunque previsto una sanzione, senza considerare le dichiarazioni del pilota britannico. La motivazione precisa della penalità non è stata resa pubblica, ma si ritiene che siano stati valutati altri fattori oltre alla dinamica dell’incidente.

"Non è stato un incidente di gara", è la versione ufficiale contenuta nella sanzione inflitta al ferrarista per il contatto al 1° giro. Cosa ha pesato sulla decisione nonostante le attenuanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Why Hamilton's Aggressive Braking Style Makes The Ferrari Unbeatable

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