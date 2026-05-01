Arnaldo Murano ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi, dichiarando di non sentirsi più lo stesso di prima. In una dichiarazione pubblica, ha spiegato di aver affrontato un percorso che lo ha portato a cambiare nel corso delle puntate. Murano ha aggiunto che la decisione di uscire dalla trasmissione è stata presa dopo aver riflettuto sul suo stato d’animo e sulle sue motivazioni.

Arnaldo Murano racconta il suo percorso nel programma di Maria De Filippi e spiega perché ha deciso di lasciare il parterre dopo le frequentazioni con diverse dame del parterre Arnaldo Murano è stato uno dei protagonisti della stagione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che si avvia alla conclusione. Durante il suo percorso nel programma, il cavaliere ha frequentato tre dame: Debora Bragetti, Maria e Marta Martine. Le conoscenze, però, non hanno portato a una relazione stabile. Dopo la fine delle frequentazioni, Arnaldo ha deciso di lasciare il programma. Arnaldo Murano spiega perché ha lasciato Uomini e donne In un'intervista rilasciata a Lollo Magazine, Arnaldo Murano ha spiegato nel dettaglio i motivi della sua scelta: "Quando sono entrato nel programma venivo da un periodo .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Arnaldo Murano parla dopo l’addio, “Non ero più lo stesso”

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