Il Bologna Rugby Club attende di conoscere il calendario del prossimo campionato di serie A, dopo aver ottenuto la promozione. Il club punta a rafforzare la mischia e migliorare le prestazioni. Le iscrizioni sono state completate e si aspettano le date ufficiali delle partite. La squadra ha intenzione di continuare a competere con determinazione, senza ancora conoscere le avversarie. La pubblicazione del calendario è prevista tra pochi giorni.

Ancora qualche giorno, poi il Bologna Rugby Club conoscerà il nome delle sue avversarie nel prossimo campionato di serie A. Le iscrizioni ai prossimi campionati senior, infatti, si sono chiuse il 10 luglio, con la Federazione Italiana Rugby che si è presa qualche giorno per verificare le squadre che hanno chiesto di partecipare alla serie A e poi andare a suddividerle nei vari gironi. I biancoblù potrebbero essere quindi inseriti nel girone di Nord-ovest, oppure in quello di Nord-est, contro avversarie, in ogni caso, molto competitive ed esperte. Per fare fronte al salto di categoria, in società al di là della creazione di una struttura... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Rugby serie A, dopo la promozione il club ha tanta voglia di stupire ancora e fare bene. Il Bologna è in attesa del calendario. L’obiettivo è rinforzare la mischia

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