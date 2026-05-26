Si avvicina il weekend del Mugello Bezzecchi è carico | La voglia di fare bene è tanta

Notizia in breve

Il pilota di motociclismo si sta preparando per il fine settimana al circuito del Mugello, dove si svolgerà il settimo appuntamento stagionale. Bezzecchi ha dichiarato di essere molto motivato, sottolineando la forte voglia di ottenere un buon risultato. La sua attenzione è rivolta principalmente alla gara e alle prove che si terranno nel weekend, in vista di questa tappa importante del campionato.