Si avvicina il weekend del Mugello Bezzecchi è carico | La voglia di fare bene è tanta
Il pilota di motociclismo si sta preparando per il fine settimana al circuito del Mugello, dove si svolgerà il settimo appuntamento stagionale. Bezzecchi ha dichiarato di essere molto motivato, sottolineando la forte voglia di ottenere un buon risultato. La sua attenzione è rivolta principalmente alla gara e alle prove che si terranno nel weekend, in vista di questa tappa importante del campionato.
“La voglia di fare bene è tanta”. Marco Bezzecchi si prepara a vivere un fine settimana speciale sul circuito del Mugello in occasione del settimo appuntamento stagionale. Per il pilota dell'Aprilia si tratta della gara di casa, uno degli appuntamenti più attesi davanti ai tifosi italiani.Bez. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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