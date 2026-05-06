Internazionali d’Italia Berrettini | Tanta voglia di fare bene e di godermi un torneo speciale

Al via gli Internazionali d’Italia 2026, con Matteo Berrettini che si presenta al torneo con l’obiettivo di migliorare la sua posizione in classifica. Attualmente è fuori dalla top 50 dell’ATP, ma manifesta entusiasmo e determinazione nel voler ottenere buoni risultati su un campo che considera speciale. La manifestazione si svolge a Roma, e tra i partecipanti c’è anche il tennista italiano, pronto a mettersi in gioco.

Roma – E’ tempo del Masters 1000 di casa e Matteo Berrettini ha tanta voglia di fare bene. L’Azzurro arriva agli Internazionali d’Italia 2026 da numero 100 in Atp, ma con il sogno di salire sempre di più in Ranking. Arrivano le sue parole in conferenza stampa alla vigilia del suo esordio in campo, al Foro Italico: “La gestione dell’energia fa parte del competere. La competizione è un insieme di cose, di pezzetti che si uniscono, che partono ovviamente dall’allenamento e poi da tutte le tue sensazioni. Sensazioni e tutto quello che uno si porta, dalle partite vinte alle partite perse – ha spiegato, come riporta internazionaliditalia.com -. Secondo me c’è stata un’ottima reazione dopo Madrid, dopo una partita molto complicata contro il croato Prizmic, per una serie di motivi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Guido Verdecchia entra in Forza Italia: “Passione instancabile e tanta voglia di fare”“Oggi la famiglia di Forza Italia si allarga con il ritorno a casa dell’amico e consigliere comunale di Terni, Guido Verdecchia”. Tennis, Matteo Berrettini: “Voglio godermi i momenti e cercare di tornare al livello che avevo”Matteo Berrettini ha deciso di cominciare la sua stagione dalla terra rossa sudamericana. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Internazionali: Berrettini sulla strada di Sinner, Musetti dalla parte di Djokovic | Il tabellone di Roma; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile; Berrettini il pensatore: Voglio provare davvero a godermi questo torneo. Matteo Berrettini: Ho cambiato approccio per allungarmi la carriera. Sinner? Dopo Doha dicevano che fosse in crisi…C’è un filo chiaro che lega le parole di Matteo Berrettini nella conferenza stampa romana degli Internazionali d'Italia: la ricostruzione. Fisica, certo, ... oasport.it Cobolli, Internazionali in casa: Solo io e Berrettini possiamo capire. Poi il messaggio a CalafioriIl tennista romano si prepara per il Masters 1000 nella sua città e si rivolge all'amico calciatore: Spero possa realizzare il sogno ... tuttosport.com Foro Imperiale, oggi l'inserto del Messaggero sugli Internazionali Bnl d'Italia. Focus sui nostri italiani: da Sinner a Musetti, da Berrettini a Cobolli e Jasmine Paolini. Un approfondimento a cura della nostra redazione per portarvi dentro al torneo della Capitale. - facebook.com facebook Serbian connection Novak Djokovic, a Roma per gli Internazionali, ha fatto una sorpresa alla famiglia Mihajlovic. Il campione è andato a trovare la moglie e i figli di Sinisa al Parnaso, il ristorante che gestiscono Il tennista, da sempre legato al compi x.com