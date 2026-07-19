Il campionato di Serie B di rugby 2026-27 inizierà il 18 ottobre. La Federazione Italiana Rugby ha annunciato la data di apertura, mentre la composizione dei gironi sarà comunicata nelle prossime settimane. La squadra dei Tigers affronterà una prima prova il 9 ottobre, in anticipo rispetto all'inizio ufficiale del campionato. Le avversarie dei Gispi saranno annunciate successivamente.

Il campionato di Serie B 202627 di rugby prenderà il via il prossimo 18 ottobre. Lo ha comunicato la Federazione Italiana Rugby nei giorni scorsi, con la composizione dei gironi che sarà ufficializzata nelle prossime settimane. E com’è ormai noto, per la prima volta, ai nastri di partenza ci saranno anche i Gispi Tigers: dopo aver a lungo lottato per la prima posizione, i rugbisti pratesi avevano chiuso la stagione con il secondo posto nel girone-promozione di Serie C a quota 54 punti, alle spalle del Livorno. La società punta inoltre ad allestire una formazione U16 ed una U18 e proprio ai giovani del territorio si è rivolta per una serie di allenamenti "pre-season" che si svolgeranno a Coiano sino al 24 luglio prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rugby B, via alla stagione il prossimo 18 ottobre. Tigers alla prova del 9. Le avversarie dei Gispi

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