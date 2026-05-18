RUGBY I Gispi Tigers in gran spolvero | regolato il Bellaria

I Gispi Tigers hanno affrontato il Bellaria Cappuccini in una partita disputata a Coiano, vincendo con un punteggio di 24-5. La squadra ha dominato il match, mantenendo il controllo per tutta la durata dell'incontro. Il risultato finale evidenzia la superiorità dei padroni di casa, che hanno mantenuto il vantaggio senza troppi sforzi nel corso del secondo tempo. La partita si è conclusa senza episodi di particolare rilievo, con i Tigers che hanno consolidato la loro posizione in classifica.

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I Gispi Tigers hanno battuto a Coiano il Bellaria Cappuccini, con un netto 24-5 che lascia poco spazio a recriminazioni di sorta. E gli uomini di Luca Nuti e Simone Pagliai, salendo a 47 punti in classifica, possono continuare a sognare: lo scontro al vertice contro il Livorno capolista, in programma domenica prossima, sarà la più classica delle sfide che varrà un’intera stagione. Ieri, intanto, i rugbisti pratesi hanno conquistato l’ennesimo successo contro il club di Pontedera nell’incontro valido per il terzultimo turno della fase-promozione del campionato di Serie C, rimanendo in piena corsa per la promozione in Serie B proprio insieme ai rivali livornesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - RUGBY. I Gispi Tigers in gran spolvero: regolato il Bellaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gispi Tigers, il settore giovanile si riorganizzaOggi alle 14,30, i Gispi Tigers saranno impegnati nella decima giornata della fase promozione del campionato di Serie C: nel capoluogo umbro, gli... La rincorsa Gispi Tigers. Bella vittoria a FirenzeServiva una vittoria innanzitutto per il morale, in modo da mettersi definitivamente alle spalle le ultime due sconfitte impreviste che hanno... Gispi Tigers sconfitti dal Tirreno Rugby: scivolano al quarto posto in Serie CUna sconfitta interna, maturata a sorpresa, che fa scivolare il club in quarta posizione nella classifica del girone-promozione. E’ la battuta d’arresto fatta registrare dai Gispi Tigers domenica ... lanazione.it Gispi Tigers pronti per l'ultima sfida casalinga contro Tirreno RugbyL’obiettivo era quello di disputare un torneo di livello, coinvolgendo il maggior numero di giocatori e dando a tutti più spazio possibile. Direi che è stato centrato: vogliamo chiudere la stagione ... lanazione.it