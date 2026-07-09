I Gispi Tigers hanno ottenuto la promozione in Serie B dopo aver concluso la stagione con il secondo posto nel girone promozione di Serie C, a 54 punti. La squadra ha chiuso la stagione con un salto d’ufficio, alle spalle del Livorno che ha conquistato il primo posto. La stagione si è conclusa una settimana fa.

La stagione dei Gispi Tigers si è conclusa una settimana fa, con il secondo posto nel girone promozione di Serie C a quota 54 punti alle spalle del Livorno. E nelle scorse ore, a distanza di quasi due mesi dalla fine del campionato, è arrivata la prima "storica" promozione in Serie B. L’ufficialità arriva direttamente dagli organi federali: la squadra vincitrice del campionato di Serie C Promozione non ha i requisiti per l’ammissione alla categoria superiore e, di conseguenza, il diritto alla promozione è passato alla seconda classificata. Gli uomini di Luca Nuti e Simone Pagliai erano di fatto reduci da quella che in termini di rendimento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Argomenti più discussi: Gispi Tigers, promozione in serie B. Salto d’ufficio dopo la stagione top; I Gispi Tigers disputeranno il prossimo campionato di Serie B.

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