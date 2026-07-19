Rublev trionfa a Bastad supera Darderi e conquista l’ATP di Bastad

Notizia in breve

Andrey Rublev ha vinto il torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia, battendo in finale Luciano Darderi con i punteggi di 6-4 e 6-3. La partita si è svolta sul campo svedese, con Rublev che ha prevalso in due set. Questa vittoria rappresenta il primo titolo stagionale per il tennista russo. La finale si è conclusa con Rublev che ha conquistato il trofeo al “Nordea Open”.