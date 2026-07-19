Rublev trionfa a Bastad supera Darderi e conquista l’ATP di Bastad

Da napolipiu.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrey Rublev ha vinto il torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia, battendo in finale Luciano Darderi con i punteggi di 6-4 e 6-3. La partita si è svolta sul campo svedese, con Rublev che ha prevalso in due set. Questa vittoria rappresenta il primo titolo stagionale per il tennista russo. La finale si è conclusa con Rublev che ha conquistato il trofeo al “Nordea Open”.

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ROMA (ITALPRESS) – Andrey Rublev conquista il titolo al “Nordea Open”, torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia, battendo Luciano Darderi con un punteggio di 6-4 6-3. Questa vittoria segna un importante traguardo per il tennista russo, che, grazie a questo successo, si porta a casa un montepremi totale di 612.620 euro. Il trionfo di Rublev a Bastad. Il giocatore russo, attualmente considerato numero uno del tabellone, ha dimostrato grande determinazione e abilità, conquistando così il suo tredicesimo titolo nel circuito ATP. Questo è il primo trofeo del 2026 per Rublev, un risultato che interrompe un periodo di attesa dalla sua ultima vittoria a Doha nel 2025. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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