rublev liquida un darderi sottotono e vince il torneo di bastad

Andrey Rublev ha vinto il torneo ATP di Bastad battendo in finale Luciano Darderi con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e diciassette minuti. Il russo, testa di serie numero uno, ha superato il secondo favorito del tabellone, che era anche il detentore del titolo. Darderi si è presentato in campo con un rendimento sottotono, senza riuscire a contrastare efficacemente Rublev.

Nella finale del torneo ATP di Bastad il russo Andrey Rublev, testa di serie numero uno, liquida Luciano Darderi, secondo favorito del tabellone e detentore del titolo, 6-4 6-3 in un’ora e diciassette minuti. Il giocatore italiano paga dazio alla stanchezza della semifinale maratona di ieri e al nervosismo che si manifesta in maniera evidente soprattutto nella prima parte del match. Il russo firma l’1-0 con l’ace. L’azzurro impatta sull’1-1 con la prima vincente. La prima testa di serie, dopo aver rimontato da 0-30, timbra il 2-1 con il diritto vincente e, dopo aver salvato la prima palla break del match, incamera il 3-2 con lo schiaffo di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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