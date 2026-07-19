Il russo ha vinto la finale a Bastad, battendo l’azzurro in due set 6-4, 6-3. L’italiano ha concluso il match con 6 vincenti e 23 errori non forzati, utilizzando il servizio con il 69% di prime palle in campo e il 71% di punti vinti con quelle. La partita si è conclusa con la vittoria del russo, che si aggiudica il torneo svedese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 Luciano chiude il match con solo 6 vincenti e ben 23 errori non forzati, mentre con il servizio piazza il 69% di prime palle in campo, con le quali raccoglie il 71% dei punti. Con la seconda invece raccoglie il 53% dei punti. 15.30 Poco da fare per Darderi che non è riuscito ad ottenere il suo sesto titolo in carriera, mentre il russo oggi ha trionfato per la diciottesima volta a livello ATP. L’azzurro è parso troppo nervoso dalla seconda metà del primo set in poi, da quel momento non è più riuscito a trovare la calma giusta per competere contro il russo. 4-6, 3-6 Finisce qui! Andrey Rublev vince per la seconda volta l’ATP 250 di Bastad! Volée alta vincente per vincere il torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Rublev 4-6 3-6, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: l’azzurro perde la finale svedese, vince il russo

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[LIVE] Rublev vs Darderi | FINAL | ATP Bastad 2026 Live Score & Stats

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