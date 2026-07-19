Il russo numero uno del tabellone ha vinto la finale del Nordea Open, battendo l’italo-argentino con i punteggi di 6-4 e 6-3. È il primo titolo stagionale per il giocatore. L’italo-argentino si è fermato in finale, dopo aver raggiunto un bis sulla terra rossa svedese.

Il russo, numero uno del tabellone, supera l’italo-argentino 6-4 6-3 e conquista il suo primo titolo stagionale. Per Darderi sfuma il bis sulla terra rossa svedese. Luciano Darderi si ferma all’ultimo atto del “Nordea Open”, ATP 250 sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. L’italo-argentino, campione uscente del torneo, è stato battuto in finale da Andrey Rublev con il punteggio di 6-4 6-3. Il russo, numero uno del tabellone, si aggiudica così il titolo e interrompe un digiuno che durava da Doha 2025. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - ATP Bastad, Darderi si ferma in finale: Rublev vince il Nordea Open

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