Il 18 luglio, i Carabinieri di Vobarno hanno denunciato quattro cittadini stranieri per furto aggravato. Durante un’indagine mirata, sono stati recuperati 14 condizionatori, dal valore totale di circa 35mila euro, che erano stati rubati. La denuncia è stata emessa al termine delle verifiche condotte dai militari.

Nel pomeriggio del 18 luglio, i Carabinieri di Vobarno, al termine di una mirata attività investigativa, hanno denunciato quattro cittadini stranieri, ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto aggravato. L’indagine ha preso avvio dalla denuncia relativa al furto di 14 climatizzatori industriali «Clivet», perpetrato nel mese di gennaio scorso ai danni di una società con sede a Vobarno. Gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di ricostruire le modalità dell’azione delittuosa, identificare i presunti responsabili e recuperare l’intera refurtiva. Nel corso delle operazioni, infatti, sono stati rinvenuti i 14 climatizzatori industriali asportati, per un valore commerciale complessivo stimato in circa 35. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Rubano 14 condizionatori (da 35mila euro), denunciati in quattro dai Carabinieri

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