Montecalvo Versiggia rubano i pluviali in rame della chiesa | in tre denunciati dai carabinieri

A Montecalvo Versiggia, tre persone sono state denunciate dai carabinieri dopo aver rubato i pluviali e i raccordi in rame di una chiesa locale. L’episodio si è verificato nel centro abitato, dove i predoni hanno preso di mira la struttura religiosa per asportare i pezzi in rame. I militari hanno avviato le indagini e identificato i responsabili, che sono stati poi denunciati all’autorità giudiziaria. La chiesa ha subito danni a causa del furto, che ha interessato anche le parti esterne dell’edificio.

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