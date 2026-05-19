Montecalvo Versiggia rubano i pluviali in rame della chiesa | in tre denunciati dai carabinieri

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montecalvo Versiggia, tre persone sono state denunciate dai carabinieri dopo aver rubato i pluviali e i raccordi in rame di una chiesa locale. L’episodio si è verificato nel centro abitato, dove i predoni hanno preso di mira la struttura religiosa per asportare i pezzi in rame. I militari hanno avviato le indagini e identificato i responsabili, che sono stati poi denunciati all’autorità giudiziaria. La chiesa ha subito danni a causa del furto, che ha interessato anche le parti esterne dell’edificio.

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Montecalvo Versiggia (Pavia), 19 maggio 2026 –  I predoni dell'oro rosso hanno preso di mira una chiesa in Oltrepò Pavese, rubando pluviali e raccordi in rame. Ma l'intervento dei carabinieri e le successive indagini hanno portato a individuare i presunti responsabili e a recuperare l'intera refurtiva. I militari della stazione di Santa Maria della Versa, della Compagnia di Stradella, hanno infatti denunciato, in stato di libertà, tre persone ritenute responsabili, in concorso, del reato di furto aggravato.  https:www.ilgiorno.itpaviacronacafurto-di-rame-oratorio-torrevecchia-pia-ecbfce98 Le indagini . Le indagini sono state avviate con il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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