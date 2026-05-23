Tre persone sono state denunciate per aver operato come finti broker immobiliare e aver chiesto 35mila euro per l’istruttoria di un mutuo, senza poi fornire i servizi promessi. I soggetti si presentavano come mediatori esperti, attirando risparmiatori con false credenziali e presunti contatti nel settore immobiliare. Dopo aver incassato le somme, sono scomparsi senza completare le pratiche richieste. La polizia ha avviato indagini per chiarire l’intera vicenda.

Vigevano, 23 maggio 2026 – Millantavano le loro competenze nel campo della mediazione immobiliare, attirando nella rete risparmiatori ignari, abbindolati dalle loro capacità dialettiche e i loro presunti contatti nell’ambiente della compravendita di case. In realtà si erano solo improvvisati broker, non avendo alcuna carta ufficiale che consentisse loro di muoversi nel settore. Il raggiro. Tre persone, finti consulenti finanziari, sono state denunciate con l'accusa, a vario titolo, dei reati di esercizio abusivo di una professione e truffa in concorso. È accaduto a Vigevano, in provincia di Pavia. Le indagini sono scattate a seguito di una denuncia presentata nel febbraio 2025 da una 47enne: nell'ottobre 2023 la donna si era rivolta al terzetto con l’obiettivo di ottenere un mutuo per l'acquisto di un'abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si fanno pagare 35mila euro per l’istruttoria del mutuo e spariscono: denunciati tre finti broker

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