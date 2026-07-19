Romero all’Inter? Via libera grazie a Bastoni

Il difensore argentino, attualmente al Tottenham, potrebbe trasferirsi all’Inter se il suo club decidesse di cederlo. La trattativa sembra facilitata dalla disponibilità del giocatore, che nelle prossime ore parteciperà a un’altra finale della Coppa del Mondo, dopo aver vinto quella del 2022. Il suo nome è finito nel mirino di diverse grandi squadre, ma le trattative con l’Inter sono tra le più avanzate.

Il difensore della nazionale argentina è finito nel mirino dei nerazzurri in caso di addio al Tottenham Nelle prossime ore giocherà un’altra finale della Coppa del Mondo dopo il trionfo del 2022, mentre sul mercato resta l’oggetto dei desideri di diverse big. Romero nel mirino dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it Stiamo parlando di Cristian Romero, leader difensivo dell’ Argentina che si giocherà il bis mondiale nella finalissima di New York contro la Spagna. Sull’ex Genoa e Juventus ci sono però diversi rumors in merito al futuro, che potrebbe essere lontano dal Tottenham. L’argentino infatti vuole cambiare maglia, malgrado la stima nei suoi confronti del tecnico italiano De Zerbi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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