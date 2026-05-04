Scudetto Inter Marotta a ruota libera | Con Fabregas ci fu solo un contatto preliminare e su Chivu mai avuto dubbi Bastoni? L’interesse del Barcellona c’è

Giuseppe Marotta ha commentato la situazione relativa al mercato dell’Inter, affermando che con Fabregas ci fu solo un contatto preliminare e che non ci furono dubbi riguardo a Chivu. Ha inoltre confermato l’interesse del Barcellona per Bastoni. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a Radio Anch'io Sport, in seguito alla festa del titolo nazionale della squadra nerazzurra.

di Francesco Aliperta Scudetto Inter, Giuseppe Marotta, intervistato a Radio Anch’io Sport, ha parlato così dopo la festa tricolore della squadra nerazzurra. Nel bel mezzo dei festeggiamenti per il 21esimo scudetto, il presidente dell’ Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di Radio Anch’io Sport, dopo il successo del tricolore, il lavoro di Chivu e le vittorie della squadra nerazzurra. Ecco, di seguito, tutte le sue parole. SUL PROGETTO NERAZZURRO – «Abbiamo dato spazio alla continuità di un progetto che portiamo avanti da alcuni anni. Sottolineo con umiltà ma con molto orgoglio il fatto che questo management ha vinto 3 scudetti in 5 anni con 3 allenatori differenti.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Scudetto Inter, Marotta a ruota libera: «Con Fabregas ci fu solo un contatto preliminare e su Chivu mai avuto dubbi. Bastoni? L’interesse del Barcellona c’è» Notizie correlate Leggi anche: Ausilio chiarisce: «Mai avuto dubbi su Chivu. Bastoni ha un contratto con l’Inter, ecco quale sarà il suo futuro» Leggi anche: Marotta "Costruito un modello vincente, mai avuto dubbi su Chivu" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Marotta sull’inchiesta: C’è amarezza. Non esiste una lista di arbitri graditi o non graditi; Scudetto Inter, la poltrona da protagonista è di Marotta: il successo tra gioia e ansia; Scudetto Inter, Marotta: 'Punteremo sugli italiani per dare continuità'. VIDEO; Inter-Parma 2-0, esplode festa scudetto a San Siro. Il racconto dal Meazza. Scudetto Inter, Marotta alla stampa: Abbiamo dato continuità al modello degli anni precedentiL'Inter di Chivu si aggiudica ufficialmente il titolo di Campione d'Italia. Il presidente Giuseppe Marotta ha già posto il focus sul futuro. derbyderbyderby.it Inter, Marotta: Con Fabregas solo un contatto preliminare. Chivu era il profilo che cercavamoNel corso della sua intervista a Radio Anch'Io Sport per celebrare la vittoria del 21° scudetto da parte dell'Inter, il presidente Beppe. tuttomercatoweb.com #Thuram decisivo per lo Scudetto dell’Inter x.com Il 21ª scudetto dell’Inter è merito delle scelte e della calma del suo allenatore Chivu, capace di sfruttare al meglio la rosa più forte di un campionato sempre più povero. A cura di Jvan Sica - facebook.com facebook