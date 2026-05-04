Scudetto Inter Marotta a ruota libera | Con Fabregas ci fu solo un contatto preliminare e su Chivu mai avuto dubbi Bastoni? L’interesse del Barcellona c’è

Da internews24.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Marotta ha commentato la situazione relativa al mercato dell’Inter, affermando che con Fabregas ci fu solo un contatto preliminare e che non ci furono dubbi riguardo a Chivu. Ha inoltre confermato l’interesse del Barcellona per Bastoni. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista a Radio Anch'io Sport, in seguito alla festa del titolo nazionale della squadra nerazzurra.

di Francesco Aliperta Scudetto Inter, Giuseppe Marotta, intervistato a Radio Anch’io Sport, ha parlato così dopo la festa tricolore della squadra nerazzurra. Nel bel mezzo dei festeggiamenti per il 21esimo scudetto, il presidente dell’ Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di Radio Anch’io Sport, dopo il successo del tricolore, il lavoro di Chivu e le vittorie della squadra nerazzurra. Ecco, di seguito, tutte le sue parole. SUL PROGETTO NERAZZURRO – «Abbiamo dato spazio alla continuità di un progetto che portiamo avanti da alcuni anni. Sottolineo con umiltà ma con molto orgoglio il fatto che questo management ha vinto 3 scudetti in 5 anni con 3 allenatori differenti.🔗 Leggi su Internews24.com

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