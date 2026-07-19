Il livello del Danubio in Romania è sceso ai minimi storici degli ultimi 30 anni a causa di una grave siccità. La portata del fiume è diminuita significativamente, portando all’emergere di vaste aree sabbiose lungo le rive e di grandi isole nel corso d’acqua. La situazione è stata rilevata dalle autorità locali, che hanno registrato una drastica riduzione del livello idrico. La diminuzione interessa un tratto del fiume nel Paese, senza segnalare altre variazioni nelle aree limitrofe.

(LaPresse) Il Danubio raggiunge livelli record di siccità in Romania: la portata del fiume è scesa ai minimi degli ultimi 30 anni, facendo emergere vaste aree sabbiose lungo le rive e grandi isole nel corso d’acqua. Secondo l’Amministrazione Nazionale delle Acque della Romania, la portata è stata misurata a 1.750 metri cubi al secondo, con una previsione di ulteriore calo fino a circa 1.700 metri cubi al secondo nel fine settimana. Il precedente minimo storico risaliva al 2003, quando il Danubio aveva toccato quota 1.650 metri cubi al secondo. Nelle immagini lungo il fiume si vedono ampie distese di sabbia, soprattutto nei pressi di Oltenita, dove una grande isola di sabbia è riemersa nel punto in cui il fiume Arges confluisce nel Danubio, una zona normalmente sommersa in questo periodo dell’anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Romania, Danubio ai minimi storici: emergono isole di sabbia nel fiume

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