Dolomiti il lago di Misurina è ai minimi storici | Falla nella sponda scoperta nel 2022 non è ancora stata riparata

Il lago di Misurina si trova ai livelli più bassi mai registrati, con una falla nella sponda scoperta nel 2022 ancora aperta. La minoranza locale ha denunciato che il livello dell’acqua è sceso drasticamente, proprio durante il picco della stagione turistica. La situazione ha provocato polemiche politiche, trasformando il lago, simbolo delle Dolomiti, in un caso di gestione e manutenzione non risolta.

Il lago di Misurina al centro dello scontro politico: il livello dell’acqua, secondo il gruppo di minoranza «Insieme per Auronzo», sarebbe ormai ai minimi storici proprio nel periodo più importante della stagione turistica, trasformando quello che è uno dei simboli delle Dolomiti in un caso amministrativo. L’opposizione punta il dito contro la gestione dei lavori di messa in sicurezza della sponda sud e accusa l’amministrazione comunale di aver annunciato interventi mai concretizzati. Il sindaco, Dario Vecellio Galeno, respinge ogni critica, per ora con parole lapidarie: «Solo terrorismo». E aggiunge: «Possiamo dire, senza tema di... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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