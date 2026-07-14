Dolomiti il lago di Misurina è ai minimi storici | Falla nella sponda scoperta nel 2022 non è ancora stata riparata

Da corrieredelveneto.corriere.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il lago di Misurina si trova ai livelli più bassi mai registrati, con una falla nella sponda scoperta nel 2022 ancora aperta. La minoranza locale ha denunciato che il livello dell’acqua è sceso drasticamente, proprio durante il picco della stagione turistica. La situazione ha provocato polemiche politiche, trasformando il lago, simbolo delle Dolomiti, in un caso di gestione e manutenzione non risolta.

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Il lago di Misurina al centro dello scontro politico: il livello dell’acqua, secondo il gruppo di minoranza «Insieme per Auronzo», sarebbe ormai ai minimi storici proprio nel periodo più importante della stagione turistica, trasformando quello che è uno dei simboli delle Dolomiti in un caso amministrativo. L’opposizione punta il dito contro la gestione dei lavori di messa in sicurezza della sponda sud e accusa l’amministrazione comunale di aver annunciato interventi mai concretizzati. Il sindaco, Dario Vecellio Galeno, respinge ogni critica, per ora con parole lapidarie: «Solo terrorismo». E aggiunge: «Possiamo dire, senza tema di... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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