Bergamo prima in Lombardia nel contrasto ai Neet | inattività giovanile ai minimi storici

Notizia in breve

A Bergamo registra il tasso di inattività giovanile più basso in Lombardia, con i Neet ai minimi storici nel quinquennio 2021-2025. L’indagine analizza la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, evidenziando un calo costante rispetto agli anni precedenti. I dati mostrano come l’area abbia migliorato la propria posizione rispetto ad altre province della regione, riducendo significativamente la quota di Neet in questo periodo.