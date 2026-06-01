Bergamo prima in Lombardia nel contrasto ai Neet | inattività giovanile ai minimi storici
A Bergamo registra il tasso di inattività giovanile più basso in Lombardia, con i Neet ai minimi storici nel quinquennio 2021-2025. L’indagine analizza la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, evidenziando un calo costante rispetto agli anni precedenti. I dati mostrano come l’area abbia migliorato la propria posizione rispetto ad altre province della regione, riducendo significativamente la quota di Neet in questo periodo.
A Bergamo, analizzando nel quinquennio 2021-2025 il fenomeno Neet – ovvero i giovani tra i 15 e i 29 anni non inseriti in percorsi di studio, lavoro o formazione professionale, si registra una contrazione strutturale dell’inattività che ha portato il tasso totale dal 16,3% del periodo post-pandemico all’attuale 7,2%. Questa performance permette alla provincia di Bergamo di mantenere la sua posizione di vantaggio non solo rispetto alla media lombarda (8,5%), ma soprattutto nei confronti del dato nazionale, che si attesta al 13,3%. All’interno dei confini regionali, Bergamo si posiziona come la prima provincia lombarda per tasso Neet totale.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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