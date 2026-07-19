Roma ufficiale | Gianluca Mancini rinnova fino al 2029

A Trigoria, la Roma ha annunciato il rinnovo di contratto di Gianluca Mancini fino al 2029. La firma ufficiale è arrivata oggi, con il difensore che resterà in squadra almeno per altri tre anni. La società ha avviato anche i lavori sul terreno di allenamento, mentre il reparto tecnico si prepara a nuove sessioni di preparazione. La squadra è impegnata nelle attività quotidiane sul campo e nei lavori di rinnovamento.

Roma 18 luglio 2026 - A Trigoria è un giorno molto attivo e non solo per gli allenamenti in corso in campo. La Roma ha avviato i lavori sul terreno di gioco per cominciare la nuova stagione e contestualmente ad essi ha cominciato a muovere i primi passi per la nuova stagione, consolidando il gruppo centrale, capace di riportare in Champions i capitolini la scorsa stagione. La settimana è cominciata con la firma per il rinnovo di Paulo Dybala, mentre intorno all'ora di pranzo è stato ufficializzato il rinnovo di Bryan Cristante, il quale si è legato alla Roma fino al 2028. La notizia del prolungamento dell'accordo del centrocampista con i giallorossi non è stata però la sola ufficialità uscita dal centro tecnico Fulvio Bernardini nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Gianluca Mancini Rinnovo in vista con la Roma

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