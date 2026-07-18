Il tecnico della Roma ha firmato un nuovo contratto fino al 2029, confermando il suo impegno con la squadra. Questo rinnovo ha fatto perdere all’Inter la possibilità di acquistare un difensore che era tra gli obiettivi di mercato. L’Inter sta rivedendo le sue strategie per il reparto difensivo, secondo quanto si apprende. Nessun dettaglio è stato comunicato sulle trattative in corso o sui nomi coinvolti.

Inter News 24 . Segui tutti gli aggiornamenti nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter deve registrare un cambio di rotta per quanto riguarda il reparto arretrato. Nelle ultime settimane, la dirigenza della Beneamata aveva messo gli occhi su Gianluca Mancini, individuando nel centrale una pedina ideale per rinforzare la rosa. Le lunghe trattative e il fatto che il prolungamento con il club capitolino tardasse ad arrivare avevano alimentato le speranze dei nerazzurri. Tuttavia, la situazione si è sbloccata definitivamente con la firma ufficiale del giocatore, che ha legato il suo futuro ai colori giallorossi. ULTIMISSIME Il comunicato ufficiale e la scelta del difensore. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mancini rinnova con la Roma fino al 2029: sfuma l’obiettivo di mercato dell’Inter

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