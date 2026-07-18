Roma doppio rinnovo ufficiale | Cristante fino al 2028 Mancini fino al 2029 I comunicati

Da calcionews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Bryan Cristante fino al 2028 e di Gianluca Mancini fino al 2029. I due calciatori hanno firmato i nuovi contratti, che rafforzano il legame con la squadra. La società ha pubblicato i comunicati ufficiali relativi ai rinnovi, che riguardano il presente e il futuro della rosa. La giornata ha visto quindi consolidarsi la permanenza di entrambi i giocatori nel club.

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Roma, giornata di rinnovi per Bryan Cristante e Gianluca Mancini: i dettagli dei rispettivi nuovi contratti nei comunicati. Giornata importante in casa Roma, con il club giallorosso che ha ufficializzato due rinnovi pesanti per il presente e il futuro della squadra. La società capitolina ha annunciato il prolungamento dei contratti di Bryan Cristante e Gianluca Mancini, due punti fermi dello spogliatoio e riferimenti tecnici della rosa. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il centrocampista ha firmato fino al 30 giugno 2028, mentre il difensore centrale ha prolungato il proprio accordo fino al 2029. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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