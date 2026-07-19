Roma esalazioni da cloro in piscina | bambino di 5 anni in codice rosso

Da iltempo.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino di 5 anni è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea di Roma dopo aver inalato esalazioni di cloro in una piscina di Mentana. L’incidente si è verificato nel pomeriggio presso un circolo sportivo. I soccorritori hanno trasferito il bambino in condizioni critiche. Nessun'altra persona è risultata coinvolta. La polizia sta indagando sulle cause dell’intossicazione.

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Un bambino di 5 anni trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea di Roma è la vittima più grave di una intossicazione da cloro avvenuta nel pomeriggio presso un circolo sportivo di Mentana. Sul posto intorno alle 15.30 è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco di Montelibretti, allertata per una serie di malori accusati da diversi bagnanti che erano in piscina. E' stata immediatamente riscontrata una considerevole esalazione di cloro e sono state fatte evacuare altre 50 persone presenti nella struttura. Oltre al bimbo in codice rosso, altri sette pazienti in codice giallo (tra i quali quattro ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni) sono stati ricoverati presso altri ospedali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Fuga di cloro in una piscina a Mentana, 8 intossicati: bambino di 5 anni in codice rosso

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