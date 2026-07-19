Fuga di cloro in una piscina a Mentana 8 intossicati | bambino di 5 anni in codice rosso cinquanta gli evacuati

Una fuga di cloro in una piscina di Mentana ha provocato l’evacuazione di circa cinquanta persone. Otto persone sono state intossicate, tra cui un bambino di 5 anni in codice rosso e altri quattro tra i 10 e i 15 anni in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito i coinvolti e messo in sicurezza l’area. La piscina è stata chiusa temporaneamente per verifiche e interventi di bonifica.

Paura a Roma. Una cinquantina di persone sono state evacuate in un circolo sportivo a Mentana a causa delle esalazioni di cloro dalla piscina. Otto i bagnanti intossicati, tra cui un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso e altri quattro - tra i 10 e i 15 anni - in codice giallo. Cosa è successo Intorno alle 15.30, quando i vigili del fuoco sono giunti per i soccorsi, hanno rilevato un'alta esalazione di cloro, la cui inalazione potrebbe aver provocato i malori segnalati. Sono stati fatti evacuare tutti i presenti, una cinquantina, e il circolo è stato temporaneamente chiuso. Sul posto anche i carabinieri. Il bimbo di 5 anni è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea di Roma. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Fuga di cloro in una piscina a Mentana, 8 intossicati: bambino di 5 anni in codice rosso

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Otto intossicati per fuga cloro in piscina a Mentana, bimbo in codice rossoOtto persone sono state intossicate a Mentana a causa di esalazioni di cloro nella piscina di un circolo sportivo.

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