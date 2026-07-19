Otto persone sono state intossicate da cloro nella piscina di un circolo a Mentana, tra cui un bambino di cinque anni in condizioni gravi. Quaranta persone sono state evacuate dal luogo. L’incidente si è verificato domenica pomeriggio, probabilmente a causa di un guasto alla vasca. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e trasportato i feriti in ospedale. Le autorità stanno verificando le cause dell’esalazione di gas.

Drammatico pomeriggio quello di domenica nella piscina di un circolo sportivo a Mentana, «La Mezzaluna». A causa probabilmente di un guasto al motore della vasca cinquanta persone sono rimaste coinvolte in un incidente con il cloro: la sostanza ha emanato esalazioni molto pesanti che hanno fatto sentire male almeno otto frequentatori, fra cui quattro bambini. Grave un piccolo di cinque anni subito soccorso con gli altri dalle ambulanze del 118 e dai vigili del fuoco. L'impianto è stato chiuso e i carabinieri indagano sull'accaduto. L'incidente si è verificato alle 15.30. Tutte le persone presenti nella vasca e nelle zone attigue sono state fatte allontanare. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Esalazione di cloro dalla piscina a Mentana: intossicate otto persone. Grave un bimbo di cinque anni, 50 evacuati

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