Roma Dybala show! Super gol in amichevole con la primavera | gli highlights

Paulo Dybala ha segnato due gol nella partita amichevole tra la prima squadra della Roma e la Primavera, conclusa con un risultato di 6-0. Il secondo gol, arrivato al volo di sinistro su assist di Soulé, ha attirato particolare attenzione. La partita ha visto Dybala protagonista in campo, con la Roma che ha ottenuto la vittoria. La sua presenza ha contribuito alla performance complessiva della squadra in questa sfida amichevole.

Paulo Dybala ha segnato la terza e la quinta rete nel 6-0 con cui la Roma di Gasperini ha battuto la Primavera. Bellissimo il secondo dei due gol, arrivato al volo di sinistro su assist di Soulé. Qui gli highlights del match. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Roma-Lazio 2-0: gol e highlights | Serie A

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