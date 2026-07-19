La Roma ha disputato una partita amichevole contro la squadra Primavera, segnando sei gol. Il primo è stato segnato da Artem Dovbyk, ma il protagonista è stato Paulo Dybala, che ha realizzato più reti durante l'incontro. La partita si è svolta questa mattina, con il direttore sportivo presente sul campo mentre si trovava impegnato in una trattativa di mercato. I tifosi chiedono il rinnovo di contratto per un altro giocatore.

Il primo gol è di Artem Dovbyk, ma a dare spettacolo è ancora Paulo Dybala. La Roma ha giocato in mattinata la prima amichevole stagionale contro la Primavera sotto gli occhi del ds D’Amico impegnato al telefono nella trattativa per Summerville. E’ finita 6-0 per la squadra di Gasperini grazie soprattutto alle magie della Joya, autore di due gol e un assist. Le altre reti sono state segnate da Cristante, Soulé e appunto Dovbyk (doppietta). Una prova da quattro tempi in cui non si sono visti ovviamente volti nuovi in attesa di arrivi dal mercato. All’esterno, invece, è comparso uno striscione della curva Sud che chiede il rinnovo di Lorenzo Pellegrini e bacchetta il club su Celik: “Fare un errore può succedere, ripeterlo vuol dire approssimazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Dybala subito protagonista: la Roma ne fa 6 in amichevole. E i tifosi chiedono il rinnovo di Pellegrini

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