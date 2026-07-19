Dybala subito protagonista | la Roma ne fa 6 in amichevole

Durante la partita tra la Roma e la Primavera, Dybala ha segnato il secondo gol e si è distinto per le sue azioni offensive. La gara si è svolta questa mattina, con la presenza del direttore sportivo, impegnato in una trattativa per un altro giocatore. Il primo gol è stato segnato da Artem Dovbyk, ma Dybala ha mostrato un buon livello di forma e ha contribuito alla vittoria finale dei giallorossi, che hanno segnato complessivamente sei reti.

Il primo gol è di Artem Dovbyk, ma a dare spettacolo è ancora Paulo Dybala. La Roma ha giocato in mattinata la prima amichevole stagionale contro la Primavera sotto gli occhi del ds D’Amico impegnato al telefono nella trattativa per Summerville. E’ finita 6-0 per la squadra di Gasperini grazie soprattutto alle magie della Joya, autore di due gol e un assist. Le altre reti sono state segnate da Cristante, Soulé e appunto Dovbyk (doppietta). Una prova da quattro tempi in cui non si sono visti ovviamente volti nuovi in attesa di arrivi dal mercato. All’esterno, invece, è comparso uno striscione della curva Sud che chiede il rinnovo di Lorenzo Pellegrini e bacchetta il club su Celik: “Fare un errore può succedere, ripeterlo vuol dire approssimazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Dybala resta alla Roma: ora è ufficiale!

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