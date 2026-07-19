Roma due rinnovi per puntare in alto | dopo Dybala Gasperini blinda altri due senatori

Da serieanews.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha annunciato il rinnovo di contratto con due giocatori esperti, oltre a quello di Dybala. L’allenatore ha confermato il prolungamento di altri due membri chiave della rosa, rafforzando la squadra per la prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli economici o sulla durata degli accordi. La società punta a mantenere stabilità e continuità nel gruppo, con l’obiettivo di migliorare le performance in campionato.

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Roma, due rinnovi per puntare in alto: dopo Dybala ufficializzato l’accordo con altri due senatori dei giallorossi.  Gasperini era stato chiaro, dopo la qualificazione alla Champions League il compito della Roma è alzare l’asticella, e il primo passo è blindare le certezze dello spogliatoio che ha regalato l’importante soddifazione europea ai giallorossi. Il primo è stato Paulo Dybala, che ha ufficializzato la sua permanenza nella capitale sino al 2027 dopo una lunga trattativa. (AnsaFoto) – reportmotori In settimana, la Roma ha dovuto incassare l’amara beffa di Celik, che dopo un accordo per il rinnovo raggiunto con i giallorossi ha deciso dopo il blitx dei bianconeri di firmare con la Juventis. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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