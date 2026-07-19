La Roma ha annunciato il rinnovo di contratto con due giocatori esperti, oltre a quello di Dybala. L’allenatore ha confermato il prolungamento di altri due membri chiave della rosa, rafforzando la squadra per la prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli economici o sulla durata degli accordi. La società punta a mantenere stabilità e continuità nel gruppo, con l’obiettivo di migliorare le performance in campionato.

Roma, due rinnovi per puntare in alto: dopo Dybala ufficializzato l’accordo con altri due senatori dei giallorossi. Gasperini era stato chiaro, dopo la qualificazione alla Champions League il compito della Roma è alzare l’asticella, e il primo passo è blindare le certezze dello spogliatoio che ha regalato l’importante soddifazione europea ai giallorossi. Il primo è stato Paulo Dybala, che ha ufficializzato la sua permanenza nella capitale sino al 2027 dopo una lunga trattativa. (AnsaFoto) – reportmotori In settimana, la Roma ha dovuto incassare l’amara beffa di Celik, che dopo un accordo per il rinnovo raggiunto con i giallorossi ha deciso dopo il blitx dei bianconeri di firmare con la Juventis. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Serieanews.com - Roma, due rinnovi per puntare in alto: dopo Dybala Gasperini blinda altri due senatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCIOMERCATO: LA ROMA RESPINGE LA JUVE PER SVILAR, RIVOLUZIONE MILAN E NAPOLI BLINDA McTOMINAY

Notizie e thread social correlati

Roma, Gasperini blinda i senatori: da Pellegrini a Dybala, il tecnico vuole conferme per ricostruire il nuovo cicloGian Piero Gasperini sta lavorando per rafforzare la rosa della Roma, puntando principalmente sui giocatori già presenti in squadra.

Roma, Gasperini blinda i senatori: anche Celik per il rinnovoLa Roma sta lavorando alla pianificazione della squadra per la stagione 2026/2027, con Gian Piero Gasperini che si sta concentrando sul rinnovo dei...

Temi più discussi: Gasperini: Koné resta? Mi auguro che per il bilancio sia sufficiente andare in Champions, ma...; Dybala, è ancora Roma: ufficiale il rinnovo fino al 2027; Roma, Dybala ha firmato il rinnovo fino al 2027; Dybala resta alla Roma, ora il rinnovo è ufficiale: ecco fino a quando la Joya sarà in giallorosso.

ACCORDI TROVATI @OfficialASRoma Ultimi dettagli ultimati, pronte le ufficialità dei 3 rinnovi voluti da mister #Gasperini. #Celik #Pellegrini #Dybala #Calciomercato #BehindTheFootball x.com

Roma, Gasperini: Qualificarsi per la Champions League non è bastatoLa Roma 2.0 di Gian Piero Gasperini sarà costruita all’insegna della sostenibilità. Il tecnico è stato chiaro. Non c’è spazio per grandi nomi ... affaritaliani.it

Rinnovi Roma: distanza con Pellegrini. Dybala in attesa per le firmeIl punto sui rinnovi ad un giorno dal raduno a Trigoria. La società non ha ancora trovato la quadra per Pellegrini, ma su ... siamolaroma.it