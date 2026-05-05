La Roma sta lavorando alla pianificazione della squadra per la stagione 20262027, con Gian Piero Gasperini che si sta concentrando sul rinnovo dei contratti dei giocatori chiave. Tra i nomi sul tavolo c’è anche Celik, considerato parte integrante del progetto. Le trattative sono in corso e l’obiettivo è consolidare la rosa prima della scadenza dei contratti prevista per il 30 giugno.

La pianificazione della Roma per la stagione 20262027 entra ufficialmente nel vivo attraverso le manovre dirette di Gian Piero Gasperini, determinato a blindare l’ossatura della squadra prima della scadenza formale dei contratti fissata per il prossimo 30 giugno. Secondo quanto rivelato dal portale di Gianluca Di Marzio, l’allenatore giallorosso si starebbe esponendo in prima persona con la proprietà statunitense per garantire la permanenza di elementi giudicati funzionali al suo scacchiere tattico, trasformando le trattative per i rinnovi in una priorità assoluta di questo scorcio di primavera. Le attenzioni del tecnico si sono concentrate inizialmente su Zeki Celik e Stephan El Shaarawy, due profili che per duttilità e spirito di sacrificio hanno convinto lo staff tecnico durante gli ultimi mesi di gestione.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini blinda i senatori: anche Celik per il rinnovo

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