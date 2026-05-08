Gian Piero Gasperini sta lavorando per rafforzare la rosa della Roma, puntando principalmente sui giocatori già presenti in squadra. Tra i nomi che potrebbero rinnovare il contratto ci sono Celik, Mancini, Pellegrini, Cristante ed El Shaarawy. Inoltre, si stanno facendo progressi anche per quanto riguarda il rinnovo di Dybala, mentre la società e il tecnico continuano a valutare i prossimi passi da compiere per ricostruire il team.

Lautaro giura amore all’Inter: «Qui mi sento a casa, sono fedele al progetto e non ho motivi per pensare a qualcosa di diverso. Mi ha colpito subito l’atteggiamento di Pio» Risse tra compagni di squadra, tra retroscena e interventi societari in Serie A. I precedenti in Italia dopo il caso Valverde Tchouameni Conference League: Crystal Palace e Rayo Vallecano volano a Lipsia per una finale inedita che vale il primo titolo europeo Risse tra compagni di squadra, tra retroscena e interventi societari in Serie A. I precedenti in Italia dopo il caso Valverde Tchouameni Real Madrid, che caos in Spagna! Trauma cranico per Valverde dopo la rissa con Tchouameni.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, Gasperini blinda i senatori: da Pellegrini a Dybala, il tecnico vuole conferme per ricostruire il nuovo ciclo

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