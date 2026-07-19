roma cinquanta persone evacuate da una piscina per esalazioni di cloro

Notizia in breve

Cinquanta persone sono state evacuate da una piscina di un circolo sportivo in provincia di Roma a causa di forti esalazioni di cloro. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno rilevato la presenza di elevate concentrazioni di gas. Non sono stati segnalati feriti o problemi di salute tra i presenti. Le operazioni di evacuazione sono state concluse senza incidenti. La piscina rimane chiusa in attesa di ulteriori controlli.