Roma cinquanta persone evacuate da una piscina per esalazioni di cloro
Cinquanta persone sono state evacuate da una piscina di un circolo sportivo in provincia di Roma a causa di forti esalazioni di cloro. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno rilevato la presenza di elevate concentrazioni di gas. Non sono stati segnalati feriti o problemi di salute tra i presenti. Le operazioni di evacuazione sono state concluse senza incidenti. La piscina rimane chiusa in attesa di ulteriori controlli.
Cinquanta persone sono state evacuate da una piscina di un circolo sportivo di Mentana, in provincia di Roma. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno rilevato una considerevole esalazione di cloro. Un bambino di cinque anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Trasportati in altri ospedali, in codice giallo, altre sette persone, tra cui quattro bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo è stato temporaneamente chiuso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Esalazioni di cloro dalla piscina a Mentana: intossicate otto persone. Grave una bimba di cinque anni, 50 evacuati
Esalazione di cloro dalla piscina a Mentana: intossicate otto persone. Grave un bimbo di cinque anni, 50 evacuatiOtto persone sono state intossicate da cloro nella piscina di un circolo a Mentana, tra cui un bambino di cinque anni in condizioni gravi.
Temi più discussi: Fumo in casa vacanze,4 bimbi ricoverati; Fermo, incendio vicino a Capodarco: 60 persone evacuate; Viterbese, 38enne arrestata con crack e cocaina in auto.
Esalazione di cloro in piscina: almeno otto intossicati, grave un bimbo di 5 anni. Evacuate 50 personeMomenti di paura nel pomeriggio di domenica 19 luglio 2026 in un circolo sportivo di Mentana, alle porte di Roma, dove una consistente esalazione di ... msn.com
Mentana (Roma), 8 intossicati da esalazioni di cloro in piscina, grave bimbo di 5 anni: 50 bagnanti evacuatiOtto persone intossicate dalle esalazioni di cloro in una piscina del Circolo Sportivo di Mentana, nella Città Metropolitana di Roma. Tra questi 5 bambini, dei quali uno di 5 anni grave, trasportato i ... fanpage.it