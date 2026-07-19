Roma allerta sui taxi cinesi | Possono spiare i tragitti pericolo per la sicurezza nazionale E il 3570 scrive agli Usa

Da ilmessaggero.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un allarme sui taxi cinesi a Roma è stato segnalato dal governo americano, che ha avvertito del potenziale rischio di spionaggio attraverso i dispositivi installati sui veicoli. Le autorità italiane sono state informate e hanno ricevuto una comunicazione ufficiale. Nel frattempo, un rappresentante ha scritto agli Stati Uniti per evidenziare la questione. La preoccupazione riguarda la possibilità che i taxi raccolgano dati sui tragitti, considerati un rischio per la sicurezza nazionale.

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