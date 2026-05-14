Oggi si svolge una decisione importante in un contesto caratterizzato da tensioni e comunicazioni intense. Dopo giorni di dichiarazioni critiche e accuse, il voto determina chi avrà il controllo in una situazione di confronto aperto. Tra le parti coinvolte, il candidato ceco ha scritto una lettera al presidente del consiglio, segnalando preoccupazioni riguardo alla presenza di aziende cinesi nel settore. La giornata rappresenta quindi un passaggio cruciale per gli esiti della competizione.

È il giorno della verità dopo una vigilia di veleni. Lo sfidante ceco Karel Komarek o la maggioranza cinese Weichai, la conferma dell’amministratore delegato Alberto Galassi o la svolta del nuovo Stassi Anastassov: nell’assemblea online di oggi si decide il futuro del colosso della nautica Ferretti, azienda forlivese leader mondiale con oltre 1 miliardo di ricavi nel 2025. Due liste a confronto: chi avrà un’azione in più (voto proporzionato al proprio pacchetto) nominerà tutti i consiglieri d’amministrazione tranne uno. Komarek, 57enne della Repubblica Ceca, magnate dell’energia, delle costruzioni e dei giochi, parte dal 23%, più il 5% del partner Bader Al-Kharafi (già annunciato come membro del nuovo cda in caso di vittoria), per un totale di 28.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferretti, voto tra i veleni. Komarek scrive a Meloni e lancia l’allarme sui cinesi. Oggi è in palio il controllo

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