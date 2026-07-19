Il leader del partito ha visitato di nuovo un gioielliere a Bollate, incontrando Roggero e invitandolo a scrivere un libro sulle sue esperienze. La visita è avvenuta per il secondo giorno consecutivo. Il segretario ha espresso solidarietà e sostegno al commerciante. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno chiesto di interrompere il presunto sciacallaggio e di evitare il caos.

Il leader del Carroccio è tornato a Bollate per il secondo giorno consecutivo, abbracciando Roggero, ribadendogli solidarietà e sostegno e invitandolo a scrivere un "libro di memorie" sulle sue esperienze. Per le opposizioni il caso giudiziario si è trasformato in uno "scontro politico sulla sicurez. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Roggero, Salvini di nuovo a Bollate dal gioielliere: "Scrivi un libro su di te", Pd e M5S: "Stop sciacallaggio, no al Far West"

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Roggero, Salvini al carcere di Bollate per visitare il gioielliereStamattina, poco dopo le 10:30, il vicepremier Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate per visitare un detenuto, un gioielliere.

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Temi più discussi: Salvini visita Roggero a Bollate: sarei orgoglioso di candidarlo; Secondo giorno in carcere per Roggero, Salvini lo va a trovare: Vorrei poterlo candidare; Salvini, visita show a Roggero: Candidarlo? Sarei orgoglioso. Pd e M5S: Stop sciacallaggio; Salvini primo a visitare Roggero in carcere a Bollate.

Il vicepremier Matteo Salvini e il gioielliere Mario Roggero anche oggi, durante la seconda visita del leader della Lega nel carcere di Bollate, si sono abbracciati e hanno parlato a lungo. Secondo quanto si apprende, Salvini ha rinnovato a Roggero il proprio x.com

Ma sta cosa che Salvini difende Roggero da una legge firmata Salvini non vi fa pensare? reddit

Caso Roggero, Salvini di nuovo nel carcere di Bollate. Meloni: Pena sproporzionataLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Roggero, Salvini di nuovo nel carcere di Bollate. Meloni: Pena sproporzionata ... tg24.sky.it

Salvini torna a Bollate da Roggero. La moglie del gioielliere a Mattarella: 'Chiedo un atto di clemenza e umanità'Intervista al quotidiano La Stampa, 'mio marito non è un giustiziere'. La famiglia dell'ex gioielliere precisa: 'Nel 2005 fu istinto paterno, non una spedizione punitiva' (ANSA) ... ansa.it