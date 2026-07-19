Roggero Salvini di nuovo a Bollate dal gioielliere | Scrivi un libro su di te Pd e M5S | Stop sciacallaggio no al Far West

Da ilgiornaleditalia.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il leader del partito ha visitato di nuovo un gioielliere a Bollate, incontrando Roggero e invitandolo a scrivere un libro sulle sue esperienze. La visita è avvenuta per il secondo giorno consecutivo. Il segretario ha espresso solidarietà e sostegno al commerciante. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno chiesto di interrompere il presunto sciacallaggio e di evitare il caos.

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Il leader del Carroccio è tornato a Bollate per il secondo giorno consecutivo, abbracciando Roggero, ribadendogli solidarietà e sostegno e invitandolo a scrivere un "libro di memorie" sulle sue esperienze. Per le opposizioni il caso giudiziario si è trasformato in uno "scontro politico sulla sicurez. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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