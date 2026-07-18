roggero salvini al carcere di bollate per visitare il gioielliere

Stamattina, poco dopo le 10:30, il vicepremier Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate per visitare un detenuto, un gioielliere. Con lui c'era anche Luca Toccalini, deputato e segretario di Lega Giovani.

È arrivato stamattina al carcere di Bollate, poco dopo le ore 10:30, il vicepremier Matteo Salvini per visitare Mario Roggero. Assieme al leader del Carroccio c'era anche Luca Toccalini, deputato e segretario di Lega Giovani. Il gruppo del Carroccio si è riunito fuori la struttura per manifestare il proprio sostegno. Il gioielliere è stato condannato in Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due ladri e ferito un terzo dopo una violenta rapina subita nella propria attività assieme alla famiglia. Il 72enne si è costituito ieri presso la struttura penitenziaria, chiedendo tra l'altro la grazia al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Il vicepremier Matteo Salvini è entrato nel carcere milanese di Bollate, per incontrare Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. x.com

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