mario roggero salvini al carcere di bollate per incontrare il gioielliere

Alle 10.30 di questa mattina, un politico si è recato in un carcere della regione per visitare un gioielliere condannato in via definitiva a circa 15 anni di reclusione. L’uomo, di 72 anni, è stato condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un tentativo di furto nella sua gioielleria avvenuto nel 2021. La visita si è svolta nel carcere di Bollate, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui contenuti dell’incontro.

Matteo Salvini è arrivato poco dopo le 10.30 al carcere di Bollate per fare visita a Mario Roggero, il gioielliere di di 72 anni di Grinzane Cavour, nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina alla sua gioielleria il 28 aprile 2021. Insieme al vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti ci sono i deputati della Lega Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti. Fuori dal penitenziario una delegazione di giovani del Carroccio ha esposto cartelli e uno striscione con scritto “Grazia per Mario Roggero”. Piantedosi: “Grazia? Bisogna vedere le carte, procedura stringente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caso Roggero, Salvini al carcere di Bollate per incontrare il gioielliere

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