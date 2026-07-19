Mario Roggero, in carcere a Bollate, dice di essere trattato bene e di dover resistere. Condivide la cella con un detenuto più anziano condannato per traffico di droga. Matteo Salvini è stato il primo a visitarlo, commentando che si tratta di una vittima e suggerendo di trovare modi per farlo stare meno tempo in carcere.

Mario Roggero accolto a Bollate con rispetto e umanità. Divide la cella con un detenuto più anziano condannato per traffico di droga. Matteo Salvini il primo a fargli visita: «È una vittima, ragioniamo su come farlo stare qui poco». Ora, chi racconta delle sue prime ore da carcerato, lo descrive come deciso a resistere, intenzionato a far sapere di stare bene e capace di reagire con determinazione dopo i primi, inevitabili momenti di commozione. Mario Roggero è stato sistemato in una stanza detentiva a due posti e divide lo spazio con un detenuto più anziano di lui, ristretto per traffico internazionale di stupefacenti. La cella ha un bagno interno con doccia, come quasi tutte le camere dell’istituto di Bollate, ristrutturato a più riprese negli ultimi anni con grande attenzione agli spazi di vita. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Roggero: «Mi trattano bene, devo resistere». L’esordio in carcere da uomo onesto

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