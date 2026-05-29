Marc Marquez ha concluso il venerdì del Gran Premio d’Italia 2026, settimo appuntamento del Motomondiale, con buone sensazioni sulla moto, nonostante i problemi fisici ancora presenti. Il pilota ha dichiarato di essersi sentito bene durante la giornata, sottolineando la necessità di mantenere la pazienza per le prossime tappe. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle condizioni fisiche o sui piani futuri.

Nonostante i problemi fisici non ancora risolti, Marc Marquez ha centrato l’obiettivo del venerdì del Gran Premio d’Italia 2026, settimo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito del Mugello, lo spagnolo, considerato in condizione dai medici per correre, ha concluso le pre-qualifiche al sesto posto, con un ritardo di 202 millesimi dalla migliore prestazione firmata da Fabio Di Giannantonio (1’44.808). Il fuoriclasse iberico ha combattuto con i dolori alla mano ed al piede ma è comunque riuscito a strappare il pass per il Q2 di domani. Ai microfoni di Marca, il campione del mondo in carica ha commentato così la sua giornata: “La giornata è andata molto bene perché non ho avuto alcun formicolio alla mano destra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Mi sono sentito bene sulla moto, adesso devo essere paziente”

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