Nel carcere di Bollate, un detenuto condannato a oltre quattordici anni per omicidio e ferimenti si è costituito poche ore prima e ha ricevuto la sua prima visita. Si trova nel quinto reparto, dove le celle sono aperte di giorno e può muoversi nell’area insieme agli altri detenuti. Durante la prima notte in carcere, ha dichiarato di voler dedicare il tempo alla cucina e allo studio dell’inglese.

Nel quinto reparto del carcere milanese di Bollate, le celle di giorno sono aperte e Mario Roggero gira nell’area assieme agli altri detenuti. Il gioielliere - condannato a oltre quattordici anni per l’omicidio di due suoi rapinatori e il ferimento di un terzo - si era costituito da poche ore quando ricevuto avuto una prima visita. «Sta bene ed è sereno, ci tiene a farlo sapere ai familiari. Quando ci siamo abbracciati, all’inizio e alla fine, l’abbraccio è stato lungo», ha spiegato il vicepremier Matteo Salvini all’esterno della struttura, dopo aver incontrato l’ormai ex negoziante, la cui vicenda giudiziaria è sotto i riflettori da giorni. Secondo quanto riferito da fonti interne del carcere, poco dopo essere entrato nell’istituto Roggero si sarebbe lasciato andare in un pianto, forse un gesto liberatorio dopo tanta tensione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Roggero, prima notte in carcere: «Mi dedicherò a cucina e inglese»

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