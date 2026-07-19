La revoca del porto d’armi è considerata un elemento decisivo nella condanna. Lo sostiene Paolo Fedele, che ha analizzato il caso Roggero evidenziando come questa misura abbia un ruolo fondamentale nel processo giudiziario. L’editoriale approfondisce gli aspetti giuridici legati alla revoca e alle sue implicazioni nel procedimento. La decisione di revocare il porto d’armi si configura come un passaggio chiave nel quadro delle accuse e delle sentenze relative alla vicenda.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente l’editoriale di Paolo Fedele, che ha approfondito il caso Roggero analizzandone gli aspetti giuridici e le implicazioni. Proponiamo ai nostri lettori il suo contributo così come ci è stato trasmesso. Caso Roggero: condannato anche perché non aveva il porto d’armi. I fatti. Il 28 aprile 2021 tre rapinatori entrano nella gioielleria di Mario Roggero a Grinzane Cavour (Cuneo), minacciano lui, la moglie e la figlia, svuotano la cassaforte e scappano. Roggero recupera un’arma, esce e spara contro i tre in fuga, uccidendone due. Condannato in primo grado, assolto in appello per legittima difesa putativa, il verdetto viene poi ribaltato: 14 anni e 9 mesi, confermati dalla Cassazione il 15 luglio 2026. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Roggero, l’analisi di Paolo Fedele: «La revoca del porto d’armi è un elemento decisivo della condanna»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cassazione: 500mila euro sequestrati al fedele di Sutera, parziale revocaLa Cassazione ha disposto il sequestro di circa 500mila euro a un fedele di Sutera, ma ha anche parzialmente revocato il provvedimento, consentendo...

Narges Mohammadi, Madrid chiede revoca della condanna della premio NobelIl governo di Madrid ha richiesto ufficialmente la revoca della condanna a carico di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace.