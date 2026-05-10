Cassazione | 500mila euro sequestrati al fedele di Sutera parziale revoca

La Cassazione ha disposto il sequestro di circa 500mila euro a un fedele di Sutera, ma ha anche parzialmente revocato il provvedimento, consentendo la restituzione di alcuni beni alla famiglia. La decisione riguarda quali asset sono stati restituiti e quali, invece, resteranno sotto il controllo dello Stato. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario in cui si valutano i beni coinvolti e le motivazioni della sentenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Perché la Cassazione ha deciso di restituire alcuni beni alla famiglia?. Quali asset rimarranno definitivamente sotto il controllo dello Stato?. Come cambierà il destino giudiziario dell'imprenditore dopo la nuova sentenza?. Chi sono i soggetti coinvolti nel legame con il boss Sutera?.? In Breve Confisca di 500mila euro tra conti correnti e terreni a Sambuca.. Revocate polizze vita della moglie e azienda del figlio di Tabone.. Annullata sorveglianza speciale con rinvio per nuova valutazione pericolosità sociale.. Caso legato al favoreggiamento di Leo Sutera avvenuto a fine 2018.. La Corte di Cassazione ha disposto il passaggio allo Stato di terreni, conti correnti e un’attività commerciale per un valore superiore a 500mila euro, ribaltando parzialmente le precedenti decisioni riguardanti Giuseppe Tabone a Sambuca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cassazione: 500mila euro sequestrati al fedele di Sutera, parziale revoca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sambuca, confiscati 500mila euro a fedelissimo di Leo Sutera: restituite polizze vita alla famigliaPassano allo Stato appezzamenti di terreno, depositi bancari e una struttura commerciale per oltre 500mila euro. Mafia, colpito il complice di Messina Denaro: 500mila euro sequestratiI Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale hanno colpito un importante tassello della rete di supporto che ha garantito la latitanza di...