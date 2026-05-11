Il governo di Madrid ha richiesto ufficialmente la revoca della condanna a carico di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace. La donna, già sottoposta a sospensione della pena, si trova a Teheran per ricevere cure dal suo team medico. La richiesta arriva in una fase in cui la condizione di salute dell’attivista è al centro delle preoccupazioni internazionali.

Una lotta alla revoca completa della sua condanna che prende voce dal Comitato norvegese per il Nobel, in quanto l’attivista soffre di problemi cronici al cuore che necessitano continue cure. Al momento, dopo aver perso nei giorni scorsi conoscenza ed essere stata ricoverata in terapia intensiva in un ospedale di Zanjan,ha ottenuto la sospensione della pena. In una dichiarazione ufficiale, infatti, il Comitato sottolineava espressamenteche in assenza di cure mediche adeguatela vita di Mohammadi rimaneva in pericolo. E dagli ultimi aggiornamenti diramanti dai suoi stessi famigliari insieme alla Narges Foundation,l’avvocata è stata quindi trasferita in ambulanza al Paris Hospital di Teheran.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Narges Mohammadi, Madrid chiede revoca della condanna della premio Nobel

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