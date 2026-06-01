Dramma nel fiume Adda | recuperato a 5 metri di profondità è morto in ospedale

Un uomo di 57 anni è morto dopo essere stato recuperato a cinque metri di profondità nel fiume Adda, domenica 31 maggio. Era stato visto sott'acqua durante un bagno tra Canonica d'Adda e Fara Gera d'Adda, vicino alla diga di Sant'Anna. È stato portato in ospedale, dove è deceduto. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Non ce l'ha fatta l'uomo di 57 anni che, domenica 31 maggio, era finito sott'acqua durante un bagno nel fiume Adda, sul lato bergamasco tra Canonica d'Adda e Fara Gera d'Adda, all'altezza della diga di Sant'Anna.L'uomo, che risiedeva a Vaprio d'Adda nel Milanese ed era di origine boliviana, è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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