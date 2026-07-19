Un bambino di due anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Meyer dopo essere stato trovato in difficoltà in una piscina. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 a Montignoso. I soccorritori sono intervenuti rapidamente e hanno estratto il bambino dall’acqua, evitando il peggio. La comunità si è riunita attorno alla famiglia, mentre le autorità stanno accertando le cause dell’incidente. Nessuna altra persona è coinvolta.

Momenti di grande paura per la comunità di Montignoso, che per fortuna si è risolta con il salvataggio del bimbo. Una chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 11.40 per un bambino di 2 anni che ha rischiato annegamento in una piccola piscina in abitazione privata in via della Croce a Montignoso. La centrale del 118 ha dato prime istruzioni tramite telefono ad alcune persone che erano sul posto per cercare di aiutare il bimbo a respirare. Dopo una manciata di minuti sono arrivati sanitari dell’automedica di Massa e poi dell’ambulanza della Croce Rossa sempre di Massa. I sanitari hanno provveduto alla stabilizzazione del piccolo, che all’inizio sembrava non respirare più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rischia di annegare in piscina. Bimbo di due anni trasferito d’urgenza all’ospedale Meyer

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Bambina di 2 anni rischia di annegare in piscina e nessuno se ne accorge

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